Unterföhring (ots) - Wenn das mal keine ordentliche Wahl-Beteiligung ist. Zum ersten Mal in der Geschichte des Deutschen Comedypreises können die Zuschauer in allen zehn Kategorien entscheiden, wer am heutigen Freitagabend, 20:15 Uhr, live in SAT.1, die begehrten Preise in den Händen halten darf. Und die nahmen ihre Aufgabe sichtlich ernst. Sensationelle 1.280.000 Votings (Stand: 2.10., 10:00 Uhr) gaben die Zuschauer bislang unter www.deutscher-comedypreis.de für die zehn Kategorien ab.SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Die Zuschauer-Resonanz vor der eigentlichen Verleihung ist überwältigend. Sie bestätigt uns komplett darin, den Preis neu zu definieren: interaktiv, plattformübergreifend und zuschauernah. Wir freuen uns sehr darauf, heute Abend für und mit unseren Zuschauern die deutsche Comedy und ihre Besten zu feiern - im Home of Comedy, in SAT.1."Unter www.deutscher-comedypreis.de kann das Publikum noch bis zur letzten Minute online und während der Live-Show telefonisch für seine Favoriten stimmen und die Preisträger festlegen."Der Deutsche Comedypreis" ist eine Veranstaltung des Cologne Comedy Festivals und wird von der Brainpool TV GmbH im Auftrag von SAT.1 produziert.Weitere Informationen zu "Der Deutsche Comedypreis" im SAT.1-Presseportal unter http://presse.sat1.de"Der Deutsche Comedypreis" - am Freitag, 2. Oktober 2020, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: Comedypreis