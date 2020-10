Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie zu erwarten war, setzten sich die Aktivitäten am Primärmarkt fort, so die Analysten der Helaba.Das Land Bremen sei mit einer 8-jährigen Landesschatzanweisung an den Markt gekommen. Ein norwegischer Covered Bond sei von der DNB Boligkreditt AS emittiert worden. Das EUR-Benchmark-Papier sei mit einer Laufzeit von sieben Jahre, einem 0,01%-Coupon sowie einem Rating von Aaa/AAA (Moody's/S&P) ausgestattet. Das Pricing sei bei MS+6 erfolgt, die Bücher hätten bei 2,1 Mrd. EUR gelegen. Damit zeige sich, dass sich die Tendenz zur deutlichen Überzeichnung fortsetze. Dies sei zuletzt beispielsweise auch bei CADES oder der niederländischen BNG der Fall gewesen. Zudem sei mit der erfolgreichen Aufstockung des Landes Niedersachsens der bis September 2025 laufenden Tranche um 500 Mio. EUR die Aufnahmefähigkeit des Marktes deutlich geworden. ...

