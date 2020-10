DJ PTA-News: SPARTA AG: Hauptversammlung beschließt ordentliche Kapitalerhöhung

Heidelberg (pta011/02.10.2020/10:45) - Die gestern stattgefundene ordentliche Hauptversammlung der Sparta AG hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 13.954.276,00 um bis zu EUR 13.954.276,00 auf bis zu EUR 27.908.552,00 durch Ausgabe von bis zu 996.734 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Das Bezugsverhältnis beträgt 1:1, für eine alte Aktie kann eine neue Aktie erworben werden. Die neuen Aktien sollen ab dem 1.1.2020 gewinnberechtigt sein. Der vorgeschlagene Ausgabebetrag je neuer Aktie beträgt 28 Euro. Jedem Aktionär steht ein Bezugsrecht zu. Die Bezugsrechte der Aktionäre sollen frei übertragbar und mindestens im Freiverkehr handelbar sein.

Gegen den vorbezeichneten Beschluss der Hauptversammlung haben zwei Aktionäre Widerspruch zu Protokoll gegeben.

Ferner hat die gestrige ordentliche Hauptversammlung beschlossen, den Vorstand entsprechend dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zu Aktienrückkäufen zu ermächtigen.

Die Beschlussvorschläge hinsichtlich der Schaffung (i) eines genehmigten und (ii) eines bedingten Kapitals wurden jeweils nicht mit der notwendigen Mehrheit gefasst.

Aussender: SPARTA AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Philipp Wiedmann Tel.: +49 6221 64924-14 E-Mail: P.Wiedmann@sparta.de Website: www.sparta.de

ISIN(s): DE000A0NK3W4 (Aktie), DE000A2540L7 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

