Die Ölpreise haben am Freitagvormittag erneut klare Preisabschläge verzeichnen müssen. Gegen 10.30 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 39,70 US-Dollar und damit um gut drei Prozent weniger als am Vortag. Das Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel im Preis um 2,3 Prozent auf 37,56 Dollar.Auch die europäischen Aktienmärkte zeigten sich am Vormittag einheitlich im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...