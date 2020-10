HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für 1&1 Drillisch von 46 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für das Mobilfunk-Unternehmen nach dessen Gewinnwarnung (Ebitda) gesenkt, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit berücksichtigt er den Margendruck durch die höheren Großhandelspreise, die Konkurrent Telefonica Drillisch in Rechnung gestellt habe. Der Schritt von Telefonica sei indes als Teil einer Verhandlungstaktik zu sehen./gl/ajx



ISIN: DE0005545503

