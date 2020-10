Unterföhring (ots) --Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider wird am Tag nach demersten Spiel von Manuel Baum als Schalke-Trainer live zugeschaltetsein -Komplettiert wird die Runde an diesem Wochenende von TobiasAltschäffl, Chefreporter Sport Bild -"Sky 90 - die Unibet Fußballdebatte" mit Moderator PatrickWasserziehr ab dieser Saison auf neuem Sendeplatz am Sonntagvormittagum 11.30 Uhr auf Sky Sport News -Neben der Ausstrahlung im Free-TV läuft die Sendung auch auf SkySport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream aufskysport.de und in der Sky Sport App Unterföhring, 2. Oktober 2020 - Am Sonntagvormittag um 11.30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr auf Sky Sport News mit einer neuen Ausgabe von "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte". Gemeinsam mit seinen hochkarätigen Gästen bespricht er den laufenden Bundesliga-Spieltag und diskutiert über aktuelle Fußball-Themen - seit dieser Saison auf neuem Sendeplatz und im Free-TV auf Sky Sport News.Neben dem aktuellen Bundesliga-Geschehen stehen dieses Mal die Gruppenauslosung der UEFA Champions League und der "Deadline Day", das Ende der Transferperiode am Montag, im Fokus.Gäste sind dieses Mal Sky Experte Lothar Matthäus und Markus Babbel. Der ehemalige Bundesliga- und Premier-League-Profi absolvierte zu seiner aktiven Zeit 51 Länderspiele und war Teil der Europameister-Mannschaft 1996. Als Trainer war Markus Babbel zuletzt für die Western Sydney Wanderers in der australischen A-League tätig. Davor trainierte er die Bundesligisten VfB Stuttgart, 1899 Hoffenheim und Hertha BSC sowie den Schweizer Erstligisten FC Luzern.Außerdem wird Jochen Schneider live zugeschaltet sein. Am Tag nach dem ersten Spiel seiner Mannschaft unter dem neuen Trainer Manuel Baum in Leipzig, wird sich der Sportvorstand des FC Schalke 04 Moderator Patrick Wasserziehr Rede und Antwort stehen.Komplettiert wird die Runde von Tobias Altschäffl, Chefreporter bei Sport Bild, der regelmäßig über die Nationalmannschaft, den FC Bayern, den VfB Stuttgart und den FC Augsburg berichtet.Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4723237