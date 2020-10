Ramelius Resources Limited veröffentlichte gestern die Produktionsergebnisse für das am 30. September 2020 geendete Quartal. In den drei Monaten verzeichnete das Unternehmen demnach eine Produktion von 71.344 Unzen Gold und übertraf damit die eigene Planung von 65.000-70.000 Unzen.



Mt Magnet (inkl. Vivien) lieferte im Septemberquartal 41.064 Unzen Gold, Edna May (inkl. Marda) steuerte 30.280 Unzen zur Gesamtproduktion bei.



Ramelius meldete für das Quartalsende eine Netto-Cash-Position von 205,7 Mio. AUD.



