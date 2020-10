Im August 2020 stieg die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im Euroraum fu¨r den fu¨nften Monat in Folge an und lag bei 8,1% - in der EU bei 7,4%. Der gleiche Trend hat sich auf die Arbeitslosenquote der EU ausgewirkt, die im August 2020 7,4% erreichte. Diese Daten werden von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlicht. ...

