Mainz (ots) - Wie lebt es sich im saarländischen Osten an den Ausläufern des Pfälzerwaldes? Was prägt das Leben in Homburg, einer Kreisstadt mit über 40.000 Einwohnern, zugleich regionaler Standort verschiedener internationaler Unternehmen und wissenschaftlicher Einrichtungen? Vom 5. bis zum 31. Oktober 2020 ist das ZDF-Team vier Wochen in der drittgrößten Stadt des Saarlandes unterwegs und berichtet über das Leben vor Ort. Reporterin Verena Garrett und Kameramann Sacha Seibert suchen das Gespräch mit den Homburgern, und sprechen mit ihnen über deren Themen - etwa in "Bürgersprechstunden" am Dienstag, 6. Oktober 2020, und am Freitag, 9. Oktober 2020, jeweils von 9.00 bis 11.00 Uhr, am Rande des Wochenmarkts auf dem Historischen Marktplatz in Homburg.Die "ZDF in ..."-Reporterinnen und Reporter erstellen informative Beiträge für "drehscheibe", "Volle Kanne - Service täglich", "Länderspiegel", "ZDF-Morgenmagazin", "ZDF-Mittagsmagazin" sowie für die Sendungen der "heute"-Familie. Themenanregungen für die Berichterstattung aus Homburg und Umgebung können jederzeit auch direkt per E-Mail an zdfin@zdf.de mitgeteilt werden."ZDF in Homburg" ist die vierzehnte Auflage des ZDF-Bürgerprojekts, zuletzt war ein ZDF-Team im August/September 2020 vier Wochen in Hamburg-Finkenwerder und erlebte dort einen Stadtteil im Umbruch. Zuvor waren ZDF-Teams bereits jeweils einen Monat präsent in Rüdesheim (Juli 2020), Kulmbach (Mai 2020), Husum (März/April 2020), Greifswald (Januar/Februar 2020), Kaiserslautern (November/Dezember 2019), Altenburg (September/Oktober 2019), Wilhelmshaven (April/Mai 2019), Weißwasser (März/April 2019), Stendal (Februar/März 2019), Bottrop (November/Dezember 2018), Mannheim (September/Oktober 2018) und Cottbus (Mai/Juni 2018).Verena Garrett, Jahrgang 1977, ist seit 2011 Reporterin und Redakteurin im ZDF-Landesstudio Saarland. In Köln geboren, absolvierte sie nach ihrem Studium der Politologie, Anglistik und Afrikanistik ab 2005 die Fernsehjournalisten-Ausbildung an der RTL-Journalistenschule. Ab 2007 war sie für das ZDF als Producerin für vier Jahre im ZDF-Studio in Johannesburg im Einsatz.Sacha Seibert, Jahrgang 1970, ist seit 25 Jahren für das ZDF tätig, seit 19 Jahren als Kameramann. Zunächst von 2001 bis 2004 und erneut seit 2008 ist er im ZDF-Landesstudio Saarland mit der Kamera und mittlerweile auch als Multimediamann im Einsatz. Zwischenzeitlich hat er in den ZDF-Studios in Nairobi und Moskau sowie vier Jahre im ZDF-Studio in Brüssel als Kameramann und Cutter gearbeitet.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131- 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfin"ZDF in ..." in der ZDFmediathek:https://www.zdf.de/nachrichten/heute/zdf-in-102.html"ZDFheute" in der ZDFmediathek: http://ZDFheute.dehttps://twitter.comZDFheutehttps://twitter.com/ZDFpresse Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4723275