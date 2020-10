Bei der Nio-Aktie gibt es eine neue Kaufchance. Starke Kaufsignale konnten das Papier nun beflügeln und haben für einen Ausbruch gesorgt. Zwar hat sich der Wert in diesem Jahr bereits mehr als vervierfacht, dennoch können Trader jetzt von einem Einstieg profitieren. Darauf müssen Sie besonders achten.Die Aktie des chinesischen E-Autoherstellers konsolidierte seit Anfang September in einer Dreiecksformation. Am Mittwoch durchbrach der Wert die obere Begrenzungslinie, die vom Zwischenhoch von Anfang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...