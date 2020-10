Rund 240 Gigawattstunden Solarstrom will der Energiekonzern über 10 Jahre abnehmen. Die drei Photovoltaik-Anlagen sollen im nächsten Jahr in Spanien ans Netz gehen.Die spanische Tochter Axpo Iberia des Schweizer Energiekonzerns hat mit dem Projektentwickler Solaria einen langfristigen Stromabnahmevertrag (PPA) geschlossen. Der PPA beziehe sich auf drei im Bau befindliche Solarparks, zwei in der Region Kastillien-Leon und eine in Kastillinen-La Manche. Die drei Photovoltaik-Kraftwerke sollen eine Gesamtleistung von 150 Megawatt haben und 2021 ans Netz gehen. Die Erzeugung werde bei jährlich rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...