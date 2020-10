Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Emissionstätigkeit bei Bankanleihen hat etwas zugenommen, so die Analysten der Helaba.Die Mizuho FB habe eine grüne Senior Unsecured auf den Markt sowie eine 10-jährige Euro-Benchmark gebracht. Zudem habe die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) eine grüne Benchmark-Anleihe im Umfang von 750 Mio. EUR veräußern können. Die Nachfrage sei sehr groß gewesen, was an den gut gefüllten Orderbüchern abzulesen sei. Dennoch sei das Umfeld für Bankanleihen herausfordernd - nicht zuletzt wegen der Flut an Zentralbankgeld und immer wieder aufkommender Negativschlagzeilen sowie Fusionsspekulationen. Zuletzt sei die Risikoaversion im Banken-Segment aber geringer geworden. Der ITRAXX Senior Financial sei im Wochenverlauf in Richtung 75er Marke gesunken. ...

