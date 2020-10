Nach Goupil und Ari Motors steigt mit Tropos ein weiterer Hersteller in das Geschäft mit leichten E-Nutzfahrzeugen ein. In einem Interview spricht Tropos-Motors-Europe-Geschäftsführer Markus Schrick über das Unternehmen, den E-Transporter und dessen Einsatzzwecke. Mit dem Able bietet Tropos Motors Europe ein leichtes E-Nutzfahrzeug an. Mit verschiedenen Aufbauten soll der Able ein breites Einsatzspektrum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...