Der Automobilzulieferer Continental sorgte bekanntlich vor wenigen Tagen für einigen Wirbel, nachdem man einen massiven Stellenabbau inklusive der Schließung von zwei Werken ankündigte. Dahinter stehen natürlich die riesen Herausforderungen, die der Reifen-und Automotive-Spezialist derzeit durch den Umbau der gesamten Automobilindustrie meistern muss.Wie Continental bereits ankündigte und wie es auch schon vom Aufsichtsrat abgesegnet wurde, sollen insgesamt 30.000 Mitarbeiter von den Arbeitsplatzmaßnahmen betroffen seien, allein 13.000 davon in Deutschland, wobei das Reifenberg in Aachen bis Ende nächsten Jahres geschlossen werden soll. Die Produktion von Autoelektronik am Standort Karben soll bis Ende 2023 beendet werden, im Folgejahr soll der Standort endgültig geschlossen werden.

