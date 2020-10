Märkte um 12: Corona-Infektion von Donald Trump drückt DAX nach unten - Bayer-Aktie im freien Fall

Die Corona-Infektion des US-Präsidenten Donald Trump sorgt für neue Unsicherheit an den Märkten. Viele Anleger fragen sich jetzt, ob Trump seine Amtsgeschäfte in den kommenden Wochen wahrnehmen kann und inwieweit die Infektion Auswirkungen auf die Präsidentschaftswahl am 3. November haben wird.

Der DAX startete den Börsenhandel mit einem deutlichen Minus von zeitweise 1,3 Prozent, kann die Verluste aber bis zum Freitagmittag auf zwischenzeitlich 0,7 Prozent eingrenzen. Von der Wall Street kommen negative Vorgaben, da die Futures auf die wichtigsten US-Aktienindizes deutlich in der Verlustzone notieren. Die Verluste beim DAX könnten sich deshalb ausweiten. Solange die wichtige 12.000er-Marke aber nicht unterschritten wird, zeigen die übergeordneten Kurspfeile hier weiterhin nach oben.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,7% 12.644 MDAX -1,0% 27.077 TecDAX -1,1% 3.081 SDAX -0,3% 12.503 Euro Stoxx 50 -0,7% 3.173

Den vollständigen Artikel lesen ...