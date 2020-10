Das Marktdebüt von Snowflake (WKN: A2QB38) wurde dem Hype gerecht. Die Aktie, die ursprünglich nur zu 75 USD an den Markt gehen sollte, wurde am Ende mit 120 USD bewertet - nur um sich auf Anhieb mehr als zu verdoppeln. Das Wachstumsversprechen ist riesig. Die Einnahmen von Snowflake stiegen im vergangenen Geschäftsjahr um 174 %, verlangsamten sich in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres auf 149 % und dann auf 121 %. Die meisten Unternehmen würden ihre Umsätze in den letzten Quartalen gerne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...