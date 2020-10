Was ist für einkommensorientierte Anleger wohl attraktiver als eine solide Dividendenaktie? Antwort: Eine solide Aktie, die von Jahr zu Jahr die Dividenden steigen lässt. Je länger dabei die Dividendensteigerung vorgenommen wurde, desto besser. Es ist nicht schwer, solche Aktien zu finden. Man schaue sich dazu einfach die Gruppe von Aktien an, die als Dividenden-Aristokraten bekannt sind. Diese Aktien sind im S&P 500-Index gelistet und haben ihre Dividenden in mindestens 25 aufeinanderfolgenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...