Auburn Hills, Michigan (ots/PRNewswire) - - Erweitert Elektronik und Leistungselektronik-Portfolio, schafft zusätzliche Kapazitäten- Verbessert BorgWarners Position im wachsenden Markt für elektrifizierte Fahrzeuge- Stärkt die Geschäftsfelder Aftermarket, Verbrennungs- und NutzfahrzeugtechnologienBorgWarner Inc. (NYSE: BWA) hat heute den Abschluss der Akquisition von Delphi Technologies bekannt gegeben. Der Zusammenschluss von BorgWarner und Delphi Technologies soll die Bereiche Elektronik und Leistungselektronik ausbauen sowie deren Kapazitäten erhöhen. Auf diese Weise wird BorgWarner zu einem der führenden Unternehmen für elektrische Antriebssysteme werden und sieht sich daher gut aufgestellt, um auch in Zukunft vom Technologiewandel bei Fahrzeugantrieben zu profitieren."Wir freuen uns über den Abschluss unserer Akquise von Delphi Technologies", sagt Frédéric Lissalde, President und CEO, BorgWarner. "Durch diese Verbindung ist BorgWarner in der Lage, ein noch umfassenderes Portfolio an führenden Antriebslösungen und -systemen im Bereich Verbrenner, Hybrid und Elektrofahrzeuge anbieten zu können. Wir gehen davon aus, dass der Zusammenschluss auch unser Geschäft im Bereich Nutzfahrzeuge und Aftermarket stärken wird. Wir heißen die Kollegen von Delphi Technologies auf der ganzen Welt herzlich willkommen im BorgWarner Team und freuen uns darauf, gemeinsam neue Möglichkeiten und Markttrends in Richtung Elektrifizierung anzugehen. Ich bin stolz auf unsere weltweite Belegschaft, einschließlich unserer Integrationsplanungsteams, die trotz der Pandemie die geschäftliche Entwicklung vorangetrieben haben und ein starkes Fundament für eine reibungslose Integration geschaffen haben. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Aktionäre, Kunden und Lieferanten erheblich von diesem Zusammenschluss profitieren werden."Überzeugende strategische und wirtschaftliche VorteileDurch den Zusammenschluss von BorgWarner und Delphi Technologies erwarten wir:- zusätzliche Kapazitäten durch den Ausbau der Bereiche Elektronik und Leistungselektronik. Dies wird BorgWarner zu einem der führenden Unternehmen für elektrische Antriebssysteme machen, bestensaufgestellt für den kommenden Technologiewandel bei Fahrzeugantrieben. Delphi Technologies verfügt über führende Leistungselektronik, bewährte Fertigungskapazitäten, verlässliche Lieferketten sowie einen festen Kundenstamm. Das vereinte Unternehmen wird seinen Kunden im Bereich Leistungselektronik standalone und integrierte Lösungen bieten können. Das umfasst Hochvolt-Inverter, Konverter, Bordladegeräte, Batteriemanagementsysteme und Software sowie weitere Lösungen in den Bereichen Systemintegration und Wärmemanagement.- eine Stärkung der Geschäftsfelder Verbrennungs-, Nutzfahrzeug- und Aftermarket-Technologien.Mit seinem breiten Sortiment von Antriebslösungen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ergänzt Delphi Technologies BorgWarners innovatives Portfolio emissionsreduzierender Technologien, welche die Effizienz und Leistung moderner Fahrzeuge verbessern. Die Verstärkung durch Delphi Technologies im Bereich Nutzfahrzeuge und Aftermarket sorgt für ein ausgewogenes Angebot über alle Geschäftsfelder hinweg.- Weltweit werden Aftermarket-Kunden weiterhin von einem umfassenden Produktangebot an Ersatzteilen in OE-Qualität, Services, Diagnose-Geräten und Test-Ausrüstung profitieren. Als Marke von BorgWarner wird Delphi Technologies Aftermarket seine Identität behalten; Kunden auf der ganzen Welt können sich weiterhin auf ihre vertrauten Ansprechpartner für den Vertrieb und Kundenservice verlassen. Die Transaktion wird nun abgeschlossen nachdem die Zustimmung der Aktionäre von Delphi Technologies die erforderlichen behördlichen Freigaben, die Erfüllung bestimmter Bedingungen in Bezug auf die Schuldenlast von Delphi Technologies und die Erfüllung oder Aussetzung der üblichen Abschlussbedingungen erfolgte. In Verbindung mit dem Abschluss dieser Transaktion wird die Stammaktie von Delphi Technologies nicht mehr an der New Yorker Börse (NYSE) gehandelt.Telefonkonferenz und PräsentationsmaterialAm Donnerstag den 8. Oktober 2020 wird um 14:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit eine Telefonkonferenz mit weiteren Einzelheiten zur Akquisition als Webcast unter folgender URL übertragen: http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx. Über BorgWarnerBorgWarner Inc. (NYSE: BWA) ist ein globaler Produktführer im Bereich sauberer und effizienter Technologielösungen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, Hybrid- und Elektroantrieb. Aufgrund seiner umfangreichen Erstausrüster-Expertise bietet BorgWarner marktführende Produkt- und Service-Lösungen auch für den globalen Aftermarket. Das Unternehmen unterhält Fertigungsstätten und technische Einrichtungen an 99 Standorten in 24 Ländern und beschäftigt rund 48.000 Mitarbeiter weltweit. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, über Aktualisierungen oder Überarbeitungen der in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu informieren oder diese öffentlich bekanntzugeben, um damit auf Änderungen unserer Erwartungshaltung oder Änderungen der den jeweiligen Aussagen zugrunde liegenden Ereignisse, Bedingungen, Umstände oder Annahmen zu reagieren.