Der französische Autokonzern PSA hat angekündigt, für seine Mitarbeiter an allen europäischen Standorten Ladeinfrastruktur aufzubauen. Bis Ende 2021 sollen fast 500 Ladestationen an 49 Standorten der Gruppe in zwölf Ländern installiert werden. PSA kooperiert bei dem Aufbau mit den Partnern Izivia und Total EV. Die Ladepunkte werden bereits seit 2019 installiert, bisher sind 365 Wallboxen mit 7 kW ...

