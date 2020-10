Die Wiener Börse zeigte sich am Freitag zu Mittag mit einem kleinen Minus. Der heimische Leitindex ATX gab bis 12.15 Uhr um 0,07 Prozent auf 2.088,75 Zähler. Auch der breiter gefasste ATX Prime gab um 0,08 Prozent auf 1.071,39 Zähler nach. Der ATX hatte tiefer gestartet, war dann ins Plus gedreht und schloss sich dann doch wieder den schwächelnden europäischen Börsen an. Für Nervosität an den Märkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...