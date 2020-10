Thema heute:

Genug von Tierhaaren im Haus?

Für viele Menschen sind Haustiere eine große Freude, aber sie haben gleichzeitig auch ein frustrierendes Alltagsproblem, das sich in Zeiten, in denen wir uns häufiger zu Hause aufhalten, noch weiter verschärft. Tierhaare!

Ingenieure des Technologieunternehmens Dyson, das auch in der Entwicklung und Produktion von Staubsaugern führend ist, haben viel Zeit investiert, um zu verstehen, wie man Tierhaare effektiv beseitigen kann.

"Tierhaar weist viele Ähnlichkeiten zu menschlichem Haar auf", sagt man bei Dyson. Sie haben eine ähnliche Struktur und auch in Bezug auf den Durchmesser sind sie sich ähnlich. Aber es gibt einige entscheidende Unterschiede, die das Entfernen von Haustierhaaren besonders schwierig machen."

Menschliches Haar wächst kontinuierlich und wird dabei länger und dicker, Tierhaare hingegen hören auf zu wachsen, sobald sie eine bestimmte Länge erreicht haben, und fallen aus, um durch neues Haar ersetzt zu werden. Dieser Zyklus unterliegt jahreszeitlichen Schwankungen. Zum Beispiel verlieren bestimmte Hunderassen, wie Deutsche Schäferhunde, Collies und Samojeden, im Frühjahr und Herbst mehr Haare, um Platz für ihr Sommer- bzw. Winterfell zu machen. Das erklärt auch, warum man zu bestimmten Jahreszeiten ständig Tierhaare findet.

Im Dyson Labor testen Ingenieure anhand von echtem Staub und Tierhaaren die Saugaufnahme auf verschiedensten Bodenarten aus der ganzen Welt, um die Staubsaugertechnologie zu optimieren. Im Allgemeinen verfangen sich Tierhaare in Teppichoberflächen oder "kleben" elektrostatisch an einer harten Bodenoberfläche. Um die Tierhaare beim Staubsaugen effektiv zu entfernen, müssen sie vom Boden "abgelöst" werden. Dies wird durch die "passive" Luftstrombewegung des Staubsaugers in Kombination mit der "aktiven" Bewegung der Nylonborsten der Bürstwalze ermöglicht. Bei der Entwicklung der Staubsauger verwendet Dyson für die Tests keine Standardindustriematerialien, sondern echten Staub aus Häusern, weil man weiß, dass sich im Staub häufig organische Stoffe wie Tierhaare und Hautschuppen befinden und dies einen großen Einfluss darauf hat, wie gut das Gerät funktioniert. Dyson Ingenieure gehen über die Anforderungen der Industrienormen hinaus und testen Bodenarten und Schmutz aus der ganzen Welt. Dyson investiert nicht nur in eine internationale Auswahl aus Bodenbelägen, sondern gibt monatlich Tausende von £ für Staub und Schmutz aus der ganzen Welt aus, um die Bedingungen in echten Häusern besser simulieren zu können.

