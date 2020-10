Deutschland gibt ordentlich Gas, was die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs angeht. Die Mainzer Biotech-Gesellschaft BioNTech und die Tübinger CureVac gelten hier als ganz großer Hoffnungsträger. Nun darf in Deutschland ein weiterer Corona-Impfstoff am Menschen getestet werden. Dieser basiert auf einem Impfstoff gegen Pocken.Das für Impfstoffe zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat die Studie genehmigt. Es handelt sich um einen sogenannten Vektorimpfstoff, mit dem genetisches Material des Covid-19-Erregers ...

