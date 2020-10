Europas größter Dosenbonbonhersteller, Kalfany Süße Werbung, hat seine Kultmarke Pulmoll einem Relaunch unterzogen. Das ikonische Design wurde ebenso überarbeitet wie viele der Rezepturen. Zusätzlich kommen die kleinen Lutschpastillen nun auch in Monoverbund-Kunststoffbeuteln mit guten Recyclingeigenschaften in den Handel. Ein Maximum an Aufmerksamkeit und Visibilität am Point of Sale verschafft den Pulmoll-Pastillen ein außergewöhnliches Verkaufsdisplay. Entwickelt wurde die Zweitplatzierung aus Wellpappe von DS Smith. Die stehend zum Verkauf drapierten Beutel sind in den Trays leicht nach hinten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...