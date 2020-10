Lange flog die digitale Zentralbankwährung (CBDC) in der öffentlichen Debatte unter dem Radar.Nun soll alles sehr schnell gehen. Warum?Noch in unserem Beitrag vom 11.09.2020 betonten wir: "Digitaler Zentralbank-Euro: Drum prüfe, wer sich ewig bindet… 'Und Bundesbank-Präsident Weidmann sagte noch zu Monatsanfang auf einer virtuellen Konferenz der Bundesbank. "Die verschiedenen Risiken legen nahe, dass eine umsichtige Gestaltung und eine vorsichtige Vorgehensweise essenziell sein wird."Weidmann zufolge prüfen derzeit Mitarbeiter der Bundesbank die Vorteile und Risiken eines digitalen Euro und was dies für die Ausgestaltung bedeutet. "Es wäre allerdings falsch, das als eine Entscheidung zugunsten einer CBDC zu interpretieren," sagte Weidmann. Ein gründliches Verständnis sei erforderlich bevor die Argumente bewertet werden könnten.

Den vollständigen Artikel lesen ...