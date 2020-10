DGAP-News: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

SURTECO GROUP SE: Hauptversammlung beschließt Vortrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung



02.10.2020 / 14:27

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SURTECO GROUP SE: Hauptversammlung beschließt Vortrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung - Tim Fiedler und Jochen Müller in den Aufsichtsrat gewählt - SURTECO bislang gut durch die Krise gekommen München, 2. Oktober 2020 - Auf der virtuellen Hauptversammlung hat der Vorstandsvorsitzende der SURTECO GROUP SE den Aktionären die aktuelle Geschäftslage erläutert. Dank einer hohen Kostenflexibilität, sinkender Rohstoffpreise und der bereits initiierten Restrukturierung konnte trotz coronabedingter deutlicher Umsatzrückgänge im zweiten Quartal noch ein positives Ergebnis erzielt werden. Angesichts der soliden Eigenkapital-Basis, der guten Liquidität und des ordentlichen Ergebnisses im ersten Halbjahr 2020 geht die Gesellschaft nach wie vor davon aus, die Krise gut zu überstehen. Der Vorstand erwartet für das Gesamtjahr 2020, dass Umsatz und Ergebnis erheblich unter den ursprünglichen Zielen von 675 bis 700 Mio. € Umsatz und 40 bis 45 Mio. € EBIT liegen werden. Die Aktionäre genehmigten alle Tagesordnungspunkte mit deutlicher Mehrheit. So berief die Hauptversammlung das bisher gerichtlich bestellte Aufsichtsratsmitglied Herrn Tim Fiedler als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat. Zudem berief die Hauptversammlung Herrn Jochen Müller als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat, der somit die Nachfolge von Herrn Dr. Jürgen Großmann als Aufsichtsratsmitglied antrat. Herr Dr. Großmann hatte das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden seit dem Jahr 2002 inne und bedankte sich bei seiner letzten Hauptversammlung für das in ihn gesetzte Vertrauen. Er bat die Aktionäre ferner, dieses Vertrauen auf seinen voraussichtlichen Nachfolger als Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Andreas Engelhardt, zu übertragen. Weitere Informationen zur SURTECO GROUP SE und zur Hauptversammlung des Unternehmens inklusive der Abstimmungsergebnisse und einer Videoaufzeichnung finden Sie im Internet unter www.surteco-group.com. Kontakt: SURTECO GROUP SE Martin Miller

Investor Relations und Pressestelle

T: +49 8274 9988-508 F: +49 8274 9988-515

www.surteco-group.com

ir@surteco-group.com Über SURTECO Die SURTECO GROUP SE mit Sitz in Buttenwiesen ist eine mittelständische, international tätige Beteiligungsgesellschaft. Das börsennotierte Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Imprägnaten, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme. Der Konzern erwirtschaftete mit über 3.100 Mitarbeiter-/innen an weltweit 22 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 675 Mio. €, davon 25 % in Deutschland, 47 % im europäischen Ausland und weitere 28 % in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau.



Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt. Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

02.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de