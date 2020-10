DJ UPDATE/Walmart verkauft Asda-Mehrheitsanteil für 6,8 Mrd Pfund

--Walmart erwartet nicht zahlungswirksamen Verlust von 2,5 Milliarden Dollar

--Verkauf reduziert Gewinn je Aktie um 0,25 Dollar

(NEU: Details, Hintergrund)

Von Ben Dummett und Sarah Nassauer

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Einzelhandelskonzern Walmart reorganisiert sein internationales Geschäft und verkauft eine Mehrheitsbeteiligung an der britischen Lebensmittelkette Asda zu einer Bewertung von 6,8 Milliarden britische Pfund, das entspricht umgerechnet 8,8 Milliarden US-Dollar. Wie Walmart am Freitagmittag mitteilte, geht Asda an die britischen Milliardäre Mohsin und Zuber Issa sowie an TDR Capital. Ein Konzernsprecher wollte sich nicht zu dem Verkaufspreis äußern.

Der US-Konzern erwartet im kommenden Jahr einen nicht zahlungswirksamen Verlust von 2,5 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit dem Anteilsverkauf. Die Transaktion soll voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021/22 abgeschlossen sein. Der Verkauf werde den Gewinn je Aktie von Walmart im ersten vollen Jahr nach Abschluss des Geschäfts um 0,25 Dollar reduzieren, erklärte Walmart weiter.

Walmart hatte einst versucht, Asda an den britischen Wettbewerber J. Sainsbury zu verkaufen. Diese Transaktion hätte Asda mit 7,3 Milliarden Pfund bewertet. Die britische Wettbewerbsaufsichtsbehörde blockierte 2019 jedoch dieses Geschäft, denn die Fusion schränke den Wettbewerb ein und würde Preise in Supermärkten und im Online-Handel steigen lassen. Die neuen Käufer dürfen nicht mit solchen Bedenken konfrontiert werden, da die Gruppe kein Lebensmittelgeschäft in Großbritannien besitzt, das zu den wichtigsten Anbietern auf dem Markt zählt.

Asda ist eine der größten Supermarktketten Großbritanniens und betreibt ein Netz von mehr als 600 Geschäften und Tankstellen. Mit dem Erwerb der Kontrolle über die Sparte setzt die TDR-Gruppe zum Teil auf die Erwartungen der Branche, dass der Lockdown den Übergang zum Online-Shopping auch nach Abklingen der Pandemie weiter beschleunigen wird. Walmart hatte Asda 1999 für 10,8 Milliarden Dollar übernommen, um seine internationalen Aktivitäten zu verdoppeln. Seitdem hat sich der Verkauf jedoch angesichts einer starken Konkurrenz durch die deutschen Discounter Aldi und Lidl und andere wie Tesco und Sainsbury weitgehend schwierig gestaltet, weshalb Walmart sich nun von Asda trennt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2020 08:03 ET (12:03 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.