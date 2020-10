Elektroautobauer Tesla hat am Freitag vor dem Start der US-Börsen die Auslieferungszahlen für das dritte Quartal 2020 präsentiert.Tesla konnte demnach in den vergangenen drei Monaten 139.300 Fahrzeuge an seine Kunden ausliefern. FactSet-Analysten hatten in den aktuellsten Prognosen mit 137.000 Auslieferungen gerechnet, wie MarketWatch berichtet. Allerdings belief sich der FactSet-Konsens ...

