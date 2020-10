(shareribs.com) Frankfurt / New York 02.10.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich zuletzt wieder leichter. Die Sojabohnen korrigieren im elektronischen Handel. Papiere von Bayer sacken nach einer Gewinnwarnung ab. Mais ist im gestrigen Handelsverlauf am Chicago Board of Trade zeitweise auf das höchste Niveau seit sieben Monaten geklettert. Die Prognosen des USDA zu den Lagerbeständen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...