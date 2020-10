Einstieg in eine der größten und am schnellsten wachsenden Kategorien mobiler Spiele

Erweitert und diversifiziert das Werbegeschäft von Zynga

Fügt ein hochtalentiertes Team und ein umfangreiches Netzwerk externer Entwickler hinzu

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der interaktiven Unterhaltung, und Rollic, ein in Istanbul ansässiger Entwickler und Betreiber von Handyspielen mit einem spannenden Portfolio beliebter Hyper-Casual-Spiele, die mehr als 365 Millionen Mal heruntergeladen wurden, gaben heute bekannt, dass die Unternehmen die Transaktion abgeschlossen haben, in deren Rahmen Zynga 80 von Rollic für einen Gesamtkaufpreis von rund 180 Millionen US-Dollar in bar, einschließlich Anpassungen des Betriebskapitals, erworben hat. Im Laufe der nächsten drei Jahre wird Zynga die restlichen 20 in gleichen Raten zu einer Bewertung erwerben, die auf spezifischen Umsatz- und Rentabilitätszielen basiert.

Die Übernahme von Rollic ist der Einstieg von Zynga in den schnell wachsenden Hyper-Casual-Markt und bringt ein hoch talentiertes Team mit einem umfangreichen Netzwerk externer Entwickler zu Zynga. Rollic vergrößert zudem in bedeutendem Maße das Publikum von Zynga und baut gleichzeitig das Werbegeschäft aus. Rollic wird weiterhin vom Gründer und Chief Executive Officer Burak Vardal und seinem derzeitigen Management-Team geleitet werden. Darüber hinaus plant das Unternehmen, seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei, beizubehalten.

"Wir freuen uns sehr, Rollic und das unglaublich talentierte Team zusammen mit dem umfangreichen Netzwerk von Entwicklern bei Zynga willkommen zu heißen", sagte Frank Gibeau, Chief Executive Officer von Zynga. "Rollic bringt Zynga in die Welt der Hyper-Casual-Spiele, die eine der aufregendsten und am schnellsten wachsenden Kategorien von Handyspielen ist. Die große und vielfältige Zielgruppenbasis von Rollic wird auch für Zynga wertvoll sein, da die mobile Spiel- und Werbelandschaft weiter wächst."

"Wir freuen uns außerordentlich, zu Zynga zu kommen, einem perfekten Zuhause für die Kultur und die Grundwerte von Rollic", sagte Burak Vardal, Gründer und Chief Executive Officer von Rollic. "In diesem neuen Kapitel werden Zynga und Rollic eine gewaltige Produktionsstärke voller Kreativität, Qualität und extrem talentierter Teams zusammenbringen. Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, die potentielle Energie dieses Zusammenschlusses widerzuspiegeln, indem wir die nächste Generation des mobilen Gamings hervorbringen."

Rollic wurde im Dezember 2018 von Burak Vardal, Deniz Basaran und Mehmet Can Yavuz gegründet und ist ein Hyper-Casual-Publisher und Spieleentwickler mit Sitz in Istanbul, Türkei. Acht von Rollics Spielen haben im US-App Store Platz 1 oder 2 der besten kostenlos heruntergeladenen Spiele erreicht, und ihre neuesten Versionen, Go Knots 3D und Tangle Master 3D, waren im zweiten Quartal 2020 die beiden am häufigsten heruntergeladenen Spiele im US-App Store.

Der Abschluss dieser Übernahme ist ab dem 1. Oktober 2020 wirksam. Zynga beabsichtigt, die Prognose für das Gesamtjahr 2020 zu aktualisieren, wenn die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2020 veröffentlicht werden.

Über Zynga Inc.

Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung mit der Mission, die Welt durch Spiele zu verbinden. Bis heute hat mehr als eine Milliarde Menschen Franchises von Zynga gespielt, darunter CSR Racing, Empires Puzzles, Merge Dragons!, Merge Magic!, Toon Blast, Toy Blast, Words With Friends und Zynga Poker. Die Spiele von Zynga sind in mehr als 150 Ländern erhältlich und können weltweit über soziale Plattformen und Mobilgeräte gespielt werden. Das 2007 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco mit Niederlassungen in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Irland, Indien, der Türkei und Finnland. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter, Instagram, Facebook oder dem Zynga-Blog.

Über Rollic

Rollic wurde im Dezember 2018 gegründet und ist ein in Istanbul ansässiger Spieleentwickler und -Publisher, der sich auf kostenlose Hyper-Casual-Spiele für iOS und Android konzentriert. Zu den von Rollic veröffentlichten Spielen gehören Go Knots 3D, Flipper Dunk, Onnect Pair Matching Puzzle, Pixel Shot 3D, Picker 3D, Repair Master 3D, Tangle Master 3D, Water Shooty und Wheel Smash. Rollic hat sich zum Ziel gesetzt, äußerst ansprechende globale Titel zu produzieren und gleichzeitig ein florierendes Entwickler-Ökosystem in der Spielebranche aufzubauen. Rollic wurde im Jahr 2020 von Zynga übernommen, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der interaktiven Unterhaltung. Weitere Informationen finden Sie unter www.rollicgames.com oder folgen Sie Rollic auf Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter oder im Rollic-Blog.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich solcher, die sich unter anderem auf Folgendes beziehen: unsere Fähigkeit, die beabsichtigten Vorteile aus der Übernahme von Rollic Oyun Yazilim ve Pazarlama Anonim Sirketin ("Rollic") zu verwirklichen, einschließlich der Erweiterung unseres globalen Zielgruppen- und Werbegeschäfts, der Erweiterung unserer Entwicklungspipeline und unseres Gesamtwachstums; sowie unsere Fähigkeit, Finanzprognosen zu erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten häufig Begriffe wie "Aussicht", "prognostiziert", "geplant", "beabsichtigen", "wird", "davon ausgehen", "glauben", "Ziel", "erwarten" sowie Aussagen im Futur, die allgemein zukunftsgerichtet sind. Das Erreichen oder der Erfolg der von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abgedeckten Angelegenheiten ist mit erheblichen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen verbunden, und unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den vorhergesagten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, da sie auf den Informationen beruhen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören die Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss von Transaktionen und unsere Fähigkeit, die Transaktion rechtzeitig abzuschließen, Rollic effektiv zu integrieren und die erwarteten Vorteile der Transaktion zu erzielen. Weitere Informationen über diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sowie zusätzliche Faktoren, die zu Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse führen können, sind jetzt oder in Zukunft detaillierter in unseren öffentlichen Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") beschrieben. Kopien hiervon können Sie über unsere Webseite für Anlegerpflege unter http://investor.zynga.com oder die Webseite der SEC unter www.sec.gov beziehen.

