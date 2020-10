So schnell wird der Spruch "Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen' wieder einmal bestätigt: Denn schließlich sollte es der Höhepunkt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft werden: Ein Gipfel mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Leipzig. Jetzt redet die EU stattdessen auf einem Gipfel in Berlin über China statt mit China.Wie das Nachrichtenportal "EU-info.de' berichtet, wollen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am 16. November zu einem Sondergipfel zur China-Politik in Berlin treffen. Der Termin wurde am Freitag während des EU-Gipfels in Brüssel auf der offiziellen EU-Agenda veröffentlicht.EU-Diplomaten stellten klar, dass es dabei um Beratungen über China und nicht mit China gehe. Der chinesische Präsident Xi Jinping soll demnach offensichtlich nicht teilnehmen.

