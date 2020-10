Mit größte Herausforderung der nächsten Jahrzehnte: Vermeidung eines globalen Temperaturanstiegs von zwei Grad Celsius Die vielleicht dringendste Herausforderung unserer Zeit ist die Frage, wie wir uns von den Folgen der Corona-Krise erholen können. Bevor diese gelöst werden kann, muss vorab definiert werden, in was für einer Welt wir in Zukunft leben möchten? Daher ist es ...

