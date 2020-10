Auf Anfänger wirkt Git oft sehr komplex. Dieses interaktive Tutorial schafft Abhilfe. Es erklärt die wichtigsten Eigenschaften und Befehle der Versionsverwaltungssoftware in mundgerechten Schritten - wenn ihr wollt sogar auf Deutsch. Git ist eine freie Software für verteilte Versionsverwaltung von Dateien, die üblicherweise in der Softwareentwicklung eingesetzt wird. Theoretisch könnt ihr Git allerdings auch zur Verwaltung anderer Projekte und Dokumenttypen nutzen und dabei von den Vorteilen der Software profitieren: Von via Git versionierten Projekten habt ihr immer ein Backup, könnt die Änderungshistorie einfach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...