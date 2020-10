Paris (ots/PRNewswire) - Im Jahr 2019 stieg der Gesamtumsatz der französischen Kunstauktionen im Vergleich zum Jahr 2018 um 18 %, erreichte rekordverdächtige 830 Millionen Dollar und bescherte dem Land den vierten Platz im globalen Ranking der wichtigsten nationalen Marktplätze. Frankreich ist jedoch noch kein direkter Konkurrent von Großbritannien, das einen 2,5-fach höheren Umsatz im Kunstauktionsmarkt erzielte."Frankreich hat jedoch mehrere Trümpfe in der Hand", entgegnet Thierry Ehrmann, CEO und Gründer von Artmarket.com und seiner Abteilung Artprice, "und vor allem seinen verborgenen Bestand an alten Meisterwerken, von denen in der Regel jährlich eine ganze Reihe in die Auktionssäle des Landes gelangt. Aber es braucht das ganze Know-how eines Experten für Altmeister, um ihren Wert und ihren rechtmäßigen Platz in der Kunstgeschichte zu verteidigen. Die qualitative Arbeit französischer Kunstexperten ist heute weltweit anerkannt."Der Experte wohnt in... 69, rue Sainte-Anne in ParisEric Turquin, Experte für Gemälde alter Meister, räumt ein, dass der Verkauf der kleinen Andachtstafel, die dem Meister von Hohenfurth zugeschrieben wird, wahrscheinlich die größte Erfolgsgeschichte seines Unternehmens im Jahr 2019 war. Und das in einem äußerst aufregenden Jahr, in dem das Cabinet Turquin im Juni stark in den Verkauf des Caravaggio-Gemäldes aus Toulouse (das schließlich privat verkauft wurde), des Cimabue-Gemäldes im Oktober und sogar eines Werks von Artemisia Gentileschi im November eingebunden war.Doch die kleine Tafel, die dem als Meister von Hohenfurth bekannten Künstler - einem Maler der Prager Gotik des 14. Jahrhunderts - zugeschrieben wurde, war in der Tat eine echte Meisterleistung. Es bedurfte viel geduldiger Forschung, um diese heikle Zuschreibung zu untermauern, aber letztendlich zeigte sich der außergewöhnliche Wert dieses kleinen Gemäldes. Neun Bieter konkurrierten in Dijon, und schließlich ging es an die Benappi Fine Art Gallery, die das Werk für 6,8 Millionen Dollar im Auftrag des Metropolitan Museum of Art in New York kaufte.Ein umfangreiches Forschungsdossier wurde auch durch die Entdeckung einer Bronzebüste von Paul Phélypeaux de Pontchartrain, einem der Minister Heinrichs IV., angeregt. Als die Auktionatorin Géraldine d'Ouince sie zum ersten Mal sah, rief sie aus: "Das kann nicht 17. Jahrhundert sein... Es wäre zu schön, um wahr zu sein... Davon gibt es keine mehr! ...". Büsten aus dieser Zeit sind in der Tat äußerst selten, selbst in den renommiertesten Museen - und auf dem Kunstmarkt völlig abwesend. Aber mit Hilfe von Elodie Jeannest und Alexandre Lacroix von der Gutachterfirma Sculpture & Collection (ebenfalls ansässig in 69, rue Sainte-Anne in Paris, neben dem Cabinet Turquin) konnten sie feststellen, dass die Bronze in die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts datiert.Alles in allem erkannte Géraldine d'Ouince vor der öffentlichen Versteigerung, dass die im Katalog angegebene Schätzung - zwischen 550.000 und 885.000 Dollar - deutlich übertroffen werden konnte, und tatsächlich brachte die Büste von Paul Phélypeaux fast 3,4 Millionen Dollar ein.Das französische ModellWährend es in den USA einen Nischenmarkt darstellt, auf den nur 3 % des gesamten Auktionsumsatzes des amerikanischen Kunstmarkts entfallen, macht das Segment Alte Meister in Frankreich sogar 14 % der Einnahmen aus Kunstauktionen aus. Im vergangenen Jahr profitierte dieses Segment von der ausgezeichneten Arbeit nationaler Beratungsfirmen. Diese umfasst oftmals langwierige Recherchen, die absolut notwendig sind, bevor ein Auktionshaus auf informierte und überzeugte Käufer hoffen kann.Wenn ein Bewertungsbericht sowohl überzeugend als auch schlüssig ist, scheint sich die Nachricht vom Verkauf fast von selbst zu verbreiten. Die Medien und der Kunstmarkt lieben Geschichten über vergessene oder falsch zugeschriebene Kunstwerke, die im Zuge fortschreitender Forschung und sich häufender Beweise nach und nach ihren rechtmäßigen Platz in der Kunstgeschichte zurückerobern. Am Ende werden die technischen Analysen, Röntgenaufnahmen und Vergleiche mit anderen Meisterwerken in einem Verkaufskatalog präsentiert... und die wahre Identität und Geschichte des Werks enthüllt.Die exzellenten Ergebnisse, die im Jahr 2019 in Frankreich erzielt wurden, haben bewiesen, dass, sobald ein Bewertungsbericht ordnungsgemäß erstellt wurde, der Verkauf des Werks auch außerhalb großer Städte stattfinden kann - an Orten wie Toulouse, Dijon oder sogar in der kleinen Stadt Senlis - und immer noch die größten Sammler und Museen der Welt anzieht.Top 10 der 2019 in Frankreich versteigerten Alten Meister1. CIMABUE (ca. 1240/50 - ca. 1302) - Der verspottete Christus$ 26.780,000- (Geschätzt: $ 4.400,000 - $ 6.600,000)27.10.2019, Hôtel des Ventes de Senlis 2. Meister von HOHENFURTH (um 1350 -) - Thronende Maria mit Kind$ 6.833,000 (Geschätzt: $ 440.000 - $ 660.000)30.11.2019, Cortot & Associés, Dijon 3. Artemisia GENTILESCHI (1593 - ca.1654) - Lucretia$ 5.255,000 (Geschätzt: $ 660.000 - $ 880.000)13.11.2019, Artcurial, Paris 4. Antonio SUSINI (zugeschrieben) (1558 - 1624) - Raub einer Sabinerin (ca. 1590 - 1610)$ 4.985,000 (Geschätzt: $ 2.775.000 - $ 5.545.000)11.12.2019, Sotheby's, Paris 5. Giambettino CIGNAROLI (zugeschrieben) (1706 - 1770) - Porträt von Mozart [...]$ 4.435,000 (Geschätzt: $ 880.000 - $ 1.320.000)27.11.2019, Christie's, Paris 6 Ambrosius I BOSSCHAERT (1573 - 1621) - Blumenstrauß in einem Römer [...]$ 3.709,000 (Geschätzt: $ 2.470.000 - $ 2.800.000)19.06.2019, Fraysse - Binoche & Giquello, Paris 7. Francesco BORDONI (1580 - 1654) - Paul Phélypeaux [...]$ 3.372,000 (Geschätzt: $ 550.000 - $ 885.000)20.11.2019, von Baecque - d'Ouince, Paris 8. Hans DAUHER (ca.1485 - 1538) - Putti (ca.1525 - 1530)$ 2.630,000 (Geschätzt: $ 1.120.000 - $ 1.680.000)16.05.2019, Sotheby's, Paris 9. Bernardino LUINI (ca.1480/85 - 1532) 2,534,000 - Madonna mit Kind und Heiligem Georg$ 2.534,000 (Geschätzt: $ 1.980.000 - $ 2.200.000)14.11.2019, Aguttes, Paris 10. Antonio SUSINI (zugeschrieben) (1558 - 1624) La Fortune (1580 - 1600)$ 2.011,000 (Geschätzt: $ 1.110.000 - $ 2.220.000)12.11.2019 Sotheby's, Paris Verkauf oder Schätzung: Entscheiden Sie selbstEine Begutachtung hat viel mehr Gewicht, wenn sie von einer unabhängigen Firma durchgeführt wird, die hinsichtlich der Objektivität ihres Berichts einen Ruf zu verlieren hat.Ein Auktionator, der ein Werk zum ersten Mal sieht, ist bereits teilweise zu dessen Verkauf verpflichtet, und die Qualität seiner Arbeit wird am Erfolg der Transaktion gemessen. Auktionshäuser erwecken manchmal den Eindruck, sich zu sehr auf die Marketing- und finanziellen Aspekte eines Verkaufs zu konzentrieren. Als Patrick Drahi Sotheby's erwarb und den Geschäftsmann Charles F. Steward mit seiner Leitung betraute, setzte er ein deutliches Zeichen für die Strategie und die Prioritäten von Sotheby's. Im Fall von Salvator Mundi kann man sich fragen, ob Christie's nicht mehr Energie in die Organisation seiner internationalen Tournee gesteckt hat, als die künstlerischen Qualitäten des Gemäldes zu untersuchen und seinen Platz in Leonardos Werk in Frage zu stellen.Gegenwärtig scheinen sowohl Eric Turquin als auch Alexandre Lacroix ihre Zusammenarbeit mit französischen Auktionshäusern zu schätzen, sei es in Paris oder in der Provinz. Zweifellos profitieren diese Auktionshäuser von ihrer Kompetenz, ihrem Wissen, ihrer Erfahrung und ihrem Ruf - vor allem aber von ihrer Unabhängigkeit. Auf diese Weise wird ein gewisser Druck des Kunstmarktes vermieden, in dem Interessenskonflikte manchmal Folgen haben... sogar in den Sammlungen der größten Museen.Ein Bekenntnis zu QualitätBereits vor mehr als zwanzig Jahren machte Thomas Hoving, der ehemalige Direktor des Metropolitan Museum of Art, die Kunstwelt auf Fälschungen in großen Museumssammlungen aufmerksam. Im Jahr 1997 schrieb er in der Einleitung seines Buchs False Impression, The Hunt for Big-Times Art Fakes: "In den anderthalb Jahrzehnten, die ich im Metropolitan Museum of Art verbrachte, musste ich fünfzigtausend Werke in allen Bereichen untersuchen. Insgesamt waren 40 Prozent Fälschungen oder wurden so scheinheilig restauriert oder so schlecht zugeschrieben, dass sie genauso wie Fälschungen waren. Ich bin sicher, dass dieser Prozentsatz seitdem gestiegen ist. [...]""Als Kunst in den 1970er und 1980er Jahren zu einer immer teureren Ware wurde, begannen Fälschungen zu florieren. Jungen Millionären oder Milliardären gelüstete es nach Kunst als Investitionsobjekt, aber auch als Zeichen von Prestige und sozialer Überlegenheit. Da es nicht mehr genügend Originale gab, wurden die Lücken von falschen Alten Meistern (oder vollständig übermalten) gefüllt."Die folgende Erklärung des ehemaligen MET-Direktors erscheint zumindest teilweise glaubwürdig: "Einer der gnadenlosesten [Fälscher], der Italiener Giuseppe "Pico" Cellini, der jetzt Anfang 80 ist und immer noch alle Arten von Kunstschrott ausstellt, glaubt, dass die Tendenz der meisten amerikanischen Museen, ihre Fälschungen geheim zu halten, darauf zurückzuführen ist, dass sie sich an ihre wohlhabenden Stifter und Treuhänder verkauft haben. Vielleicht übertreibt er nicht."Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass das Metropolitan Museum of Art in New York im Jahr 2019 einer der wichtigsten Käufer von Gemälden war, die von Eric Turquins unabhängiger Firma geschätzt wurden. 