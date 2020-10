Mainz (ots) -Woche 41/20Samstag, 03.10.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Aufgedeckt: Geheimnisse des AltertumsBlackbeards SchiffGroßbritannien 20146.20 ZDF-HistoryPirat! Die großen Freibeuter der GeschichteDeutschland 20166.50 Der EnkeltrickDas organisierte Verbrechen am TelefonDeutschland 2017(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:9.50 ZDFzoomDer wahre Preis für den perfekten ApfelDeutschland 201810.20 planet e.: Alles Bio, alles gut?Über die fatalen Folgen des Öko-BoomsDeutschland 2019(weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:11.20 Lebensmittel auf dem PrüfstandKabeljau - Beliebt, begehrt, bedrohtFrankreich 2018(weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:0.05 Achtung Ebay - Die Tricks der BetrügerDeutschland 20190.50 Tatort TelefonBei Anruf AbzockeDeutschland 20171.35 Abzocke KaffeefahrtEingeladen und ausgenommenDeutschland 2016(weiterer Ablauf ab 2.15 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:4.30 Funkloch und SchneckennetzÄrger mit Telekom, Vodafone & Co.Deutschland 2019Woche 41/20Sonntag, 04.10.Bitte Programmänderungen Beginnzeitkorrekturen beachten:5.15 heute-show5.50 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteÄgyptens Tiere der UnterweltGroßbritannien 2018"Apokalypse Ägypten: Das Geheimnis der Pyramide" um 5.30 Uhrentfällt6.35 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteIm Zeichen der SphinxGroßbritannien 2012"Apokalypse Ägypten: Das Massengrab der Krieger" um 6.15 Uhrentfällt7.15 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteDas Geheimnis um Tutanchamuns GrabGroßbritannien 20168.00 Das Geheimnis der Nofretete - Stolze Königin ohne Grab?Frankreich 20178.45 Aufgedeckt - Rätsel der GeschichteÄgyptens verlorene PrinzessinGroßbritannien 20189.30 ZDF-HistoryDas Geheimnis der MumienKanada 201510.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress10.15 ZDF-HistoryAlexander der Große - Der Superstar der AntikeDeutschland 201810.45 Terra XWilder Planet: VulkaneDeutschland 201311.30 Terra XWilder Planet: ErdbebenDeutschland 201312.15 Terra XWilder Planet: StürmeDeutschland 201313.00 Metropolen in GefahrVenedig gegen die GezeitenDeutschland 201913.45 Metropolen in GefahrNew York gegen die FlutenDeutschland 201914.30 Metropolen in GefahrTokio gegen das Mega-BebenDeutschland 201915.15 Leschs KosmosWettlauf gegen die FlutDeutschland 201715.45 Leschs KosmosWie viel Grün braucht der Blaue Planet?Deutschland 202016.15 Leschs KosmosDürre Zeiten: Der Kampf ums WasserDeutschland 202016.45 Leschs KosmosKlimaneutrales Europa - aber wie?Deutschland 202017.15 Leschs KosmosKuhstallpille & Co. - Der Allergiecode geknackt?Deutschland 202017.45 Leschs KosmosBewegung - Universalmedizin mit NebenwirkungDeutschland 201818.15 Leschs KosmosAlles Kopfsache? Die Macht der SelbstheilungDeutschland 201918.45 Leschs KosmosDie unausgeschlafene GesellschaftDeutschland 201819.15 Leschs KosmosMahlzeit! Die Macht der ManipulationDeutschland 2015(weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Terra XWilder Planet: VulkaneDeutschland 201322.25 Vulkane in NeuseelandDas fruchtbare ErbeNeuseeland 201923.10 Vulkane in NeuseelandSchöpfung und ZerstörungNeuseeland 201923.50 Extreme der TiefseeEisige AbgründeDeutschland 20180.35 Steine, Felsen, Meteoriten - Chronisten der ErdgeschichteDeutschland 20151.15 Indonesien - ungezähmtIm Reich der RiesenDeutschland 20192.00 Indonesien - ungezähmtInseln im MonsunDeutschland 20192.45 Indonesien - ungezähmtIm Schatten der VulkaneDeutschland 20193.30 Indonesien - ungezähmtVersteckte WeltenDeutschland 2019(weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:4.55 Metropolen in GefahrVenedig gegen die GezeitenDeutschland 2019Woche 41/20Montag, 05.10.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:5.40 Metropolen in GefahrNew York gegen die FlutenDeutschland 20196.25 Metropolen in GefahrTokio gegen das Mega-BebenDeutschland 20197.10 Ermittler!DNA lügt nichtDeutschland 2018"Ermittler! - Ungesühnt" entfällt7.40 MörderjagdEine gefährliche FamilieFrankreich 20188.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.25 MörderjagdSchatten des ZweifelsFrankreich 20189.10 MörderjagdRasende WutFrankreich 20159.55 MörderjagdGrenzenlose GierFrankreich 201810.40 MörderjagdEin teuflischer PlanFrankreich 201511.25 MörderjagdDie SklavenhalterFrankreich 201212.10 MörderjagdMord ohne LeicheFrankreich 201812.55 ZDF-HistoryDie großen Fälscher der GeschichteDeutschland 201613.25 ZDF-HistoryKinder der Macht. Fluch und Segen berühmter Eltern.Deutschland 202014.10 ZDF-HistoryFrüher Tod und ewiger RuhmStars, die jung sterbenDeutschland 2018(weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Iraks geheimer Frauenhandel - Versklavt, verkauft, vergessenSaudi-Arabien/Großbritannien 201922.25 Syriens Herrscher - Das Haus AssadStaatsstreich und AufstiegGroßbritannien/Syrien 201923.10 Syriens Herrscher - Das Haus AssadDer Nachfolger und die MachtGroßbritannien/Syrien 201923.55 Syriens Herrscher - Das Haus AssadArabischer Frühling und BürgerkriegGroßbritannien/Syrien 20190.40 heute journal1.05 Geheimnisse des FirmamentsGötter und DämonenUSA 20191.50 Geheimnisse des FirmamentsDas ZentrumUSA 20192.35 Geheimnisse des FirmamentsUnendliche WeitenUSA 20193.15 Die PlanetenVenusGroßbritannien 20194.00 Die PlanetenMarsGroßbritannien 2019(weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen)