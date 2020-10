Es war eine "gespenstische" Atmosphäre. Ab und zu huschte eine Gestalt über die Flure des weitläufigen Hotels, meist waren diese aber menschenleer. An den Türen der Besprechungsräume prangten zwar wie üblich die Namen der Unternehmen, aber die Zimmer selbst waren fast alle leer. Denn die meisten Meetings fanden virtuell oder gelegentlich in "hybrider" Form statt, also mit physisch anwesenden und zugeschalteten Teilnehmern. Selten standen Konferenzteilnehmer zusammen, ihre Zahl war vorsorglich stark begrenzt worden, damit die Tagung genehmigt wurde. Wer diese Kapitalmarktkonferenz aus früheren Jahren kannte, erkannte sie im Corona-Jahr kaum wieder. Dennoch: Endlich einmal wieder eine Veranstaltung, die nicht nur virtuell stattfand! Unter sorgfältiger Abwägung von Chancen und Risiken und wegen anderer Termine in München hatte pfp Advisory entschieden, wenigstens mit einem der beiden Steuermänner des DWS Concept Platow (LU1865032954, LU1865033176, LU1865032871) vor Ort zu sein. Denn nach wie vor sind Konferenzen eine effiziente Methode, um viele Unternehmen in kurzer Zeit zu treffen und somit zahlreiche Updates zu Fondspositionen oder Kandidaten zu erhalten. Der "on site"-Austausch mit Firmenvertretern und anderen Kapitalmarktteilnehmern ist glücklicherweise ...

