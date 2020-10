Aufgrund des Erwerbs weiterer Aktien an der Frequentis AG hat die B&C Innovation Investments GmbH, eine 100%ige indirekte Tochtergesellschaft der B&C Privatstiftung, den Anteil von 10 Prozent der Stimmrechte an der Frequentis AG überschritten. Die B&C Innovation Investments GmbH hält nunmehr 1.328.280 Stimmrechte an der Frequentis AG (entspricht etwas über 10,00% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der Frequentis AG, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht.

