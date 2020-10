Tesla hat in dieser Woche Preissenkungen für das Model 3 in China angekündigt. Damit könnten die Amerikaner die Wachstumspläne des chinesischen Rivalen BYD durchkreuzen, warnen jetzt die Analysten von Bloomberg Intelligence. Die Anleger lässt das kalt: Sie haben die BYD-Aktie heute auf ein neues Allzeithoch geschickt. Ab 249.900 Yuan (umgerechnet rund 31.400 Euro) soll es das Model 3 unter Berücksichtigung staatlicher Förderprogramm bald geben (DER AKTIONÄR berichtete). Damit wildert Tesla in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...