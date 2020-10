Köln (ots) - WDR und Bochum sind wieder "Feuer & Flamme": Anfang Oktober 2020 beginnen die Dreharbeiten zu einer neuen Staffel der erfolgreichen WDR-Dokutainmentreihe, in deren Zentrum erneut Feuerwehrleute aus Bochum stehen. 50 Tage lang - bis zum 22. November 2020 - sind die Kameras dabei, wenn die Frauen und Männer der Innenstadtwache Bochum und der Hauptfeuer- und Rettungswache Bochum-Werne ausrücken, um Brände zu löschen und Menschenleben zu retten. Zu sehen sein wird die vierte Staffel von "Feuer & Flamme" im Frühjahr 2021 im WDR Fernsehen und der ARD Mediathek.Wie gehen die Feuerwehrleute mit den Extremsituationen um, vor die sie Tag für Tag gestellt werden? Wie sehr belasten sie die menschlichen Schicksale, die hinter jedem Einsatz stecken? Warum haben sie sich für diesen Beruf entschieden? Und welche Herausforderungen stellen die außergewöhnlichen Umstände der Corona-Pandemie für sie dar? In "Feuer & Flamme" kommen gestandene Feuerwehrmänner und -frauen ebenso zu Wort wie Neulinge und Auszubildende, ganz direkt und unkommentiert.Um einen möglichst unmittelbaren Eindruck vom aufreibenden Berufsalltag der Feuerwehrleute zu vermitteln, werden bei den Einsätzen bis zu 60 Spezialkameras gleichzeitig eingesetzt - darunter auch solche, die sich an den Helmen der Rettungskräfte befinden und extra für die Reihe entwickelt wurden. Gedreht wird an beiden Wachen parallel und rund um die Uhr. Ob medizinischer Notfall oder Wohnungsbrand, ob stecken gebliebener Aufzug oder Unglück auf der Autobahn: Die Produktionsteams stehen jederzeit bereit, um die Wirklichkeit des Feuerwehrberufs abzubilden - in ruhigen Momenten ebenso wie in Situationen, die sogar für erfahrene Rettungskräfte außergewöhnlich sind.Die WDR-Dokutainment-Reihe "Feuer & Flamme" ist eine Produktion der SEO Entertainment GmbH im Auftrag des WDR. Verantwortliche Redakteurin im WDR ist Silke Schnee.Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7125wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: www.presse.wdr.deFotos finden Sie unter ARD-Foto.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4723771