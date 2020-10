DJ Aktien Schweiz schließen leicht im Plus - Erholung im Verlauf

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus hat der schweizerische Aktienmarkt am Freitag den Handel beendet. Zunächst hatte die Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump und seiner Frau Melania auch den SMI ins Minus gedrückt. Im Verlauf konnte sich der Index allerdings sukzessive von den Verlusten erholen und schaffte am Schluss noch den Sprung in positives Terrain - dagegen schlossen die anderen europäischen Aktienmärkte den Handel mit leichten Abgaben.

Die Erkrankung von Trump verkompliziert den US-Präsidentschaftswahlkampf noch zusätzlich. Diese Woche fand das erste von drei TV-Duellen zwischen Trump und seinem Herausforderer Joe Biden statt. Stephen Innes von Axi geht davon aus, dass die Erwartung eines Biden-Siegs zunehmen und von 60 auf 90 Prozent steigen könnte. Trump müsse nun Kundgebungen in drei Swing-Staaten absagen. Auch die nächste TV-Debatte müsse verschoben werden.

Die Commerzbank glaubt dagegen, dass der Einfluss auf die Wahl offen sei. Wenn Trump nicht ernsthaft erkranken sollte, könne ihm das sogar zum Vorteil gereichen. Sollte er dagegen starke Symptome entwickeln, müsste er seinen Wahlkampf unterbrechen und seine Gegner würden ihm noch mehr vorwerfen, dass er das Virus verharmlost habe.

Der SMI gewann schließlich 0,1 Prozent auf 10.252 Punkte und schloss damit auf Tageshoch. Im Tagestief hatte der Index bei 10.131 Punkten gelegen. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 7 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 34,61 (zuvor: 34,78) Millionen Aktien.

Die US-Arbeitsmarktdaten setzen keinen größeren Impuls. Zwar ist die Zahl der neugeschaffenen Stellen im September mit 661.000 unter der Schätzung von 800.000 ausgefallen. Allerdings ist die Arbeitslosenquote mit 7,9 Prozent klar unter der Prognose von 8,2 Prozent geblieben.

Die defensiven Index-Schwergewichte zeigten sich überwiegend mit leichten Gewinnen. Roche stiegen um 0,9 Prozent, Novartis gewannen 0,2 Prozent und Nestle schlossen kaum verändert. Vor allem die Bank- und Finanzwerte waren gesucht. UBS, CS Group, Swiss RE und Swiss Life rückten zwischen 0,9 und 1,1 Prozent vor.

Die Aktien von Lonza fielen um 1,7 Prozent. Die Analysten JP Morgan haben die Titel auf "Neutral" von "Overweight" zurückgestuft.

Der Technologiekonzern ABB erweitert sein Portfolio an Hochgeschwindigkeits-Industrierobotern mit einer kleineren Übernahme. ABB kauft laut eigener Mitteilung die niederländische Codian Robotics BV. Angaben zum Kaufpreis machte der Konzern nicht. Codian, dessen Roboter für Anwendungen mit hohen Hygieneanforderungen beispielsweise in der Lebensmittel-, Getränke- oder Pharmaindustrie zum Einsatz kommen, habe weltweit 20 Mitarbeiter. Die ABB-Aktie schloss kaum verändert.

