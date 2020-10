Die Aktie des US-Payment-Spezialisten Square hat sich seit dem Corona-Crash in der Spitze mehr als verfünffacht. Den Gewinnmitnahmen im September konnte sich die Aktie zwar nicht gänzlich entziehen. Nach einem rund 20-prozentigen Abschlag ging es in den letzten Tagen aber wieder steil nach oben. Die September-Verluste hat die Aktie dabei inzwischen vollständig aufgeholt und am Freitag trotz anfänglicher Verluste am Gesamtmarkt das Allzeithoch von Anfang September bei 169,70 Dollar ins Visier genommen. ...

