2 Oktober 2020

Nicht zur Verteilung, weder direkt noch indirekt, in oder in die Vereinigten Staaten oder in eine andere Gerichtsbarkeit, in der eine solche Verteilung ungesetzlich wäre. Hensoldt AG Mitteilung über den Stabilisierungszeitraum (mid-stabilisation)



Im Anschluss an die Mitteilung vor Beginn der Stabilisierungsperiode vom 24 September 2020 gibt Merrill Lynch International (Kontaktperson: Anna Repetto; Telefon: +44 20 7996 7244) hiermit bekannt, dass der/die unten genannte(n) Stabilisierungsmanager eine Stabilisierung (im Sinne von Artikel 3.2(d) der Marktmissbrauchsverordnung (EU/596/2014) in Bezug auf das Angebot der folgenden Wertpapiere vorgenommen hat/haben Wertpapiere Emittent: Hensoldt AG Garantiegeber (falls verfügbar): Nicht anwendbar Nominalbetrag gesamt: EUR 42,240,626.59 Beschreibung: Stabilisierungsmaßnahmen Stabilisierungsmanager(s): Merrill Lynch International

Stabilisierungsmaßnahmen Datum: 25, 28, 29, 30 September und 1 Oktober Preis: EUR 11,69 VWAP (niedrigster: EUR 10,80 / höchster: EUR 12,00) 25 September, EUR 11,29 VWAP (niedrigster: EUR 11,25 / höchster: EUR 11,35) 28 September, EUR 11,30 VWAP (niedrigster: EUR 11,29 / höchster: EUR 11,60) 29 September, EUR 11,55 VWAP (niedrigster: EUR 11,40 / höchster: EUR 11,60) 30 September, EUR 11,73 VWAP (niedrigster: EUR 11,70 / höchster: EUR 11,80) 1 October Anzahl / Volumen Aktien: 2,816,036 25 September, 420,547 28 September, 113,683 29 September, 55,727 30 September, 225,000 1 October Stabilisierungs-Handelsplatz: XETRA Diese Bekanntmachung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot zur Übernahme, Zeichnung oder zum anderweitigen Erwerb oder zur Veräußerung von Wertpapieren der Emittentin in irgendeiner Rechtsordnung dar. Bei dieser Ankündigung handelt es sich nicht um ein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in die Vereinigten Staaten. Die oben genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Es gab und wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.

