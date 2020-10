Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 2 octobre/October 2020) - The common shares of Field Trip Health Ltd., previously listed as Newton Energy Corporation have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Field Trip is a global leader in the development and delivery of psychedelic therapies. With Field Trip Discovery, the Company's research division, leading the development of the next generation of psychedelic molecules and conducting advanced research on plant-based psychedelics, Field Trip Health clinics for psychedelic therapies operating and opening within North America and Field Trip Digital, the Company's technology division, building the digital and technological tools to support psychedelic experiences and consciousness expansion, we help people, from those in treatment to those seeking accelerated personal growth, with a simple, evidence-based way to heal and heighten engagement with the world.

Les actions ordinaires de Field Trip Health Ltd., précédemment inscrite sous le nom de Newton Energy Corporation, ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Field Trip est un leader mondial dans le développement et la prestation de thérapies psychédéliques. Avec Field Trip Discovery, la division de recherche de la société, menant le développement de la prochaine génération de molécules psychédéliques et menant des recherches avancées sur les psychédéliques à base de plantes, les cliniques Field Trip Health pour les thérapies psychédéliques opérant et ouvrant en Amérique du Nord et Field Trip Digital, la société Division de la technologie, en développant les outils numériques et technologiques pour soutenir les expériences psychédéliques et l'expansion de la conscience, nous aidons les gens, des personnes en traitement à celles qui recherchent une croissance personnelle accélérée, avec un moyen simple et fondé sur des preuves pour guérir et intensifier leur engagement avec le monde.

Issuer/Émetteur: Field Trip Health Ltd. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): FTRP Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 37 802 992 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 4 215 012 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP: 31656R 10 2 ISIN: CA 31656R 10 2 9 Boardlot/Quotité: 100 Consolidation: 8 Old for 1 New/8 anciens pour 1 nouveau Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 6 octobre/October 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 mars/March Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Trust Company of Canada

The Exchange is accepting Market Maker applications for FTRP. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com