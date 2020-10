Als Elon Musk viele Millionen in SpaceX und Tesla steckte, war er von deren Erfolg nur wenig überzeugt. Die Chance, dass beide scheitern könnten, lag Musk zufolge bei über 90 Prozent. Zu einem sehr reichen Menschen wurde Elon Musk 2002 mit der 1,5 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Paypal durch Ebay. Dabei soll er als Mitgründer des Zahlungsdienstes rund 200 Millionen US-Dollar verdient haben. Noch im selben Jahr soll Musk rund die Hälfte dieses Geldes in die Gründung von SpaceX gesteckt haben. Zwei Jahre später investierte er 6,3 Millionen Dollar in Tesla, wie CNBC ...

