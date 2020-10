Einer der seit Jahren im gesamten europäischen Raum fraglos wachstumsstärksten Solarkrafterzeuger, die 2002 gegründete und in Madrid ansässige spanische SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, kurz SOLARIA ENERGIA (ES0165386014), präsentierte nach ihrer bereits von Ende 2015 - Ende 2019 rasanten Umsatz- und Nettogewinnausweitung um + 109 % bzw. + 259 % nun auch für das abgelaufenen 1. Halbjahr 2020 (coronabedingt 1 Woche später als zunächst geplant) am 30.09. vorbörslich eine herausragende Ergebnisentwicklung, welche sämtliche Analystenerwartungen sprengte.Die Aktie, die Bestandteil unseres Strategiedepots AKTIEN SPEKULATIV ist, sprang daraufhin in den letzten 3 Tagen gleich um weitere + 13,2 % an, und markiert mit dem heutigen weiteren 4%igen Kursanstieg damit aktuell ein neues Rekordhoch.

Den vollständigen Artikel lesen ...