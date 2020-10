Ereignisreiche Woche am KMU-Anleihemarkt (Kalenderwoche 40 vom 28.09. bis 02.10.2020) - mit der Gecci Investment KG kommt eine neue Emittentin aus dem Immobiliensektor mit einer fünfjährigen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3E46C5) auf das Börsen-Parkett. Die Debüt-Anleihe der Gecci Gruppe hat ein Volumen von bis zu 8 Mio. Euro, einen Zinskupon von 5,75 % p.a. und eine Stückelung von 1.000 Euro. Das Unternehmen baut moderne Massivhäuser und vermarktet diese im Rahmen eines speziellen Miet- und Übereignungsvertrages.

Die erfahrene Anleihe-Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH prüft nach eigenen Angaben derzeit die Emission einer weiteren Unternehmensanleihe im vierten Quartal 2020. Damit soll die NZWL-Anleihe 2015/21 refinanziert werden und weiteres Kapital für das Unternehmenswachstum eingesammelt werden. Die Quirin Privatbank AG wurde mit der Durchführung einer Management-Roadshow beauftragt. Aufgrund der Corona-Auswirkungen im Automobilsektor wurde das Unternehmensrating der NZWL von der Ratingagentur Creditreform unlängst von "B" (watch) auf "B-" herabgestuft. Nichtsdestotrotz kann der Leipziger Motorenproduzent im dritten Quartal des Jahres operativ wieder deutlich zulegen. Die Karlsberg Brauerei GmbH hat nach der erfolgreichen Platzierung ihrer neuen Anleihe 2020/25 in dieser Woche alle ausstehende Stücke der im April 2016 begebenen Unternehmensanleihe 2016/21 vorzeitig gekündigt. Die vollständige Rückzahlung der Karlsberg-Anleihe 2016/21 erfolgt am 30. Oktober 2020 zum Kurs von 100,5 % des Nennwerts

Die SUNfarming GmbH bietet derzeit eine fünfjährige Solar-Anleihe (ISIN: DE000A254UP9) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und einem jährlichen Zinskupon von 5,50% an. Noch bis zum 12. November 2020 kann der Minibond über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt mit einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro gezeichnet werden. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit dem SUNfarming-Geschäftsführer Martin Tauschke über die Hintergründe der Emission und die geplanten Solarprojekte in Deutschland gesprochen. Derweil hat die publity AG ihre 5,50%-Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A254RV3) in einer weiteren Platzierungs-Tranche in Höhe von 25 Mio. Euro nun vollends mit dem maximalen Anleihevolumen von 100 Mio. Euro platziert. Erneut wurde die Tranche dabei von der TO-Holding GmbH von publity-CEO Thomas Olek gezeichnet.

