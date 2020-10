Die Apple-Aktie ist im September um mehr als zehn Prozent zurückgekommen. Morgan-Stanley-Analystin Katy Huberty wertete den Rücksetzer aber bereits in der Vorwoche aus Kaufchance. Nun legt sie nach und kontert aufkeimenden Zweifeln an der Bewertung. Apple-Investoren sollten sich wegen der Bewertung keine Sorgen machen, schreibt Huberty in einem aktuellen Kommentar. Diese sei angesichts der Wachstumsraten des Tech-Konzerns nach wie vor gerechtfertigt. Darüber hinaus verdiene Apple den Aufschlag auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...