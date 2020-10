Köln (ots) - "Die Maus" wird im kommenden Jahr 50, und im WDR laufen die Vorbereitungen für den runden Geburtstag am 7. März 2021 bereits auf Hochtouren. Ab sofort können alle Maus-Fans auf der Homepage die-maus.de (http://www.die-maus.de) einen ersten Blick durchs Schlüsselloch auf einige der geplanten Geburtstagsaktionen werfen. Unter dem Motto "Vorfreude mitdermaus" zeigen zum Beispiel Armin Maiwald und Christoph Biemann, an welchen besonderen Sachgeschichten sie gerade für das Maus-Jubiläum arbeiten. "Die Sendung mit der Maus zum Hören" ruft Kinder zu einem Zukunftsgeschichten-Wettbewerb "Dein Hörspiel mitdermaus" auf. Es gibt erste Einblicke in die Dreharbeiten für die Geburtstagssendung mit der Maus, ein großes Konzert ist in Planung, und der Elefant studiert gerade ein ganz besonderes Ständchen ein.Auch der ARD-Vorsitzende und WDR-Intendant Tom Buhrow hat sich das Geburtstagswochenende bereits im Terminkalender orange markiert: "Generationen von Kindern sind mit der Maus aufgewachsen, für viele ist sie fast ein Familienmitglied. Wir haben in den letzten fünf Jahrzehnten viel von der Maus lernen können, und das wird auch in Zukunft so bleiben. Ich freue mich schon jetzt darauf, die Maus und ihr stolzes Jubiläum zu feiern."Aufruf zum Geschichtenwettbewerb: "Dein Hörspiel mitdermaus"Jetzt schon nimmt "Die Maus" die Kinder mit auf eine Reise in die Zukunft und fragt: Wie sieht die Welt in 50 Jahren aus? Weil 50 Jahre für Kinder eine fast unvorstellbar lange Zeit sind, sind ihre Fantasie und Kreativität gefragt. Für "Dein Hörspiel mitdermaus" sucht die Maus-Redaktion im WDR Geschichtenerfinder*innen im Alter von sieben bis elf Jahren. Einige der schönsten Zukunftsgeschichten werden professionell als Hörspiele aufgenommen und dann pünktlich zum Jubiläum in "Die Sendung mit der Maus zum Hören" präsentiert. Einsendeschluss ist der 30. November 2020. Alle Infos zum Wettbewerb ab Montag unter die-maus.de (http://www.die-maus.de).Fotos und das Jubiläumslogo finden Sie unter ard-foto.de (http://www.ard-foto.de)Pressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:Lena SchmitzWDR KommunikationTelefon 0221 220 7121lena.schmitz@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4723925