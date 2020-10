Köln (ots) - Bei der Verleihung des Deutschen Comedypreises am Mittwochabend (02.10.2020) ist Torsten Sträter in der Kategorie "Bestes TV-Soloprogramm" ausgezeichnet worden.In seinem WDR-Programm "Es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein" erzählt Torsten Sträter urkomische, "selbst gehäkelte" Geschichten mitten aus dem Leben - von der Flugreise nach Mallorca, seinen Erfahrungen mit Elektroautos und der Macht der Entspannung. Bekannt für seinen trockenen Humor, präsentiert Sträter locker und lustig schräge Anekdoten aus seinem Leben, die an Absurdität nicht zu übertreffen sind. Sträter selbst sagt zu seinem Programm: "knuspriges Material, dampfend frisch. Da bleibt kein Auge trocken." Das Programm hat der WDR im Kölner Tanzbrunnen aufgezeichnet (Redaktion: Leona Frommelt).Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4723930