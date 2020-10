8 Aktien im Schnelltest. Bernecker-Redakteur Volker Schulz ("Der Aktionärsbrief") sortiert im Rahmen von BerneckerTV kurz und knackig 8 Aktien für Sie ein (Gespräch mit Michael Hüsgen am 01.10.2020). Themen-Schlaglichter:





++ Ballard Power - Wasserstoff-Spezialist auf Wachstumskurs

++ Alibaba - Dieses Signal der chinesischen Politik hat es in sich!

++ S&T - Short-Attacke als Chance?

++ Energiekontor - Kursziel massiv erhöht!

++ Workhorce - E-Mobility auf der letzten Meile

++ AbbVie - Maxi-Dividendenrendite bei Mini-Bewertung

++ Teladoc - Sprengkraft durch Livongo Health Übernahme?

++ Shimano - Profiteur vom Hype rund um das Fahrrad?





Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV Box zum Video. Alternativ geht es hier entlang:







Oder via Copy/Paste:https://youtu.be/A6IR6iKfdgM

ALIBABA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de