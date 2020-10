Pitney Bowes (PBI): mit dem Trend zur Digitalisierung geht beim Frankiermaschinenhersteller die Post ab! >>> BREAKOUT SETUP <<<

Bullenalarm bei Pitney Bowes (PBI): +190% in 6 Monaten. Jetzt neue Einstiegsschance mit CRV 4.1 in Kürze zu erwarten. Details hier bei ratgeberGELD.at

Symbol:ISIN:Mit einem Plus von rund 190 Prozent in den vergangenen sechs Monaten konnte die Aktie den langfristigen Abwärtstrend beenden. Anfang August gab es einen fulminanten Ausbruch zum Jahreshoch. Anschließend konsolidierte die Aktie Richtung 50er-EMA, orientierte sich zuletzt seitwärts und bildete klare Abgrenzungen nach oben und unten aus. Mit dem Bruch der Widerstandslinie wäre der Weg zum Jahreshoch frei.Das Unternehmen aus Stamford in Connecticut geht auf die Erfinder der Frankiermaschine zurück. In puncto Digitalisierung ist Pitney Bowes gut aufgestellt mit Lösungen zur Sendungsverfolgung und elektronischer Dokumentenaufbereitung sowie mit Geoinformationssystemen. Bei den letzten Quartalszahlen wurden die Gewinnerwartungen der Analysten deutlich übertroffen, während der Umsatz nur knapp unter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres lag.Kaufsignal: 5.58 USD, Kursziel: 7.16 USD, Stopp Loss: 5.19 USDWir setzen Trigger und Stopp Loss ober- und unterhalb der letzten vier Tageskerzen. Mit dem Jahreshoch als Kursziel ergibt sich ein CRV von 4.1. Der relativ hohe Short-Float-Anteil könnte die Entwicklung beschleunigen, sofern es in die richtige Richtung geht. Die nächsten Earnings sind kurz vor Monatsende, so dass wir diese im Blick behalten und den Trade vorher schließen sollten.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in PBI.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/pitney-bowes-pbi-mit-dem-trend-zur-digitalisierung-geht-beim-frankiermaschinenhersteller-die-post-ab/